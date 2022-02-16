У жителя Брянска изъяли переделанное охотничье ружье

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Брянской области.

У 53-летнего жителя Брянска изъяли переделанное охотничье ружье. Об этом сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Брянской области.

Мужчина обратился в подразделение лицензионно-разрешительный работы, чтобы продлить срок действия разрешительной документации. При проверке карабина марки «Сайга-МК» установили, что оружие имеет конструкцию, которая позволяет уменьшить его длину, и при сложенном прикладе оно не теряет возможности производства выстрела. А это запрещено законом «Об оружии».

- В настоящий момент оружие у гражданина изъято и направлено на экспертизу, по окончанию которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - говорят в управлении Росгвардии. – Изготовление, равно как переделка и ремонт огнестрельного оружия является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной.

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