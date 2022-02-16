В Брянской области 18-летнего наркосбытчика отправили в колонию

В Брянском районе 18-летнего парня осудили за сбыт наркотиков. Запрещенные вещества на территории региона он распространял по предварительному сговору группой лиц, с помощью интернета. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что в мае-июне 2021 года молодой человек делал «закладки» наркотиков в областном центре, Брянском районе, в Почепе, Унече, Новозыбкове, Клинцах.

- Из незаконного оборота изъяли больше 60 грамм наркотического вещества, - говорят в надзорном ведомстве. – Суд приговорил молодого наркосбытчика к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил .

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