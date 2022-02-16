В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 1697 человек. При этом 130 человек госпитализировали. Сумел побороть опасную инфекцию 1371 брянец. Об этом 16 февраля сообщают в региональном оперативном штабе.

За истекшие 24 часа от ковида-19 умерли девять пациентов. Всего жертвами болезни стали 3365 человек. Медики провели 5541 исследование на коронавирус.

Всего с начала пандемии в регионе опасную инфекцию выявили у 128031 человк. Среди них 129 иногородних пациентов. Выздоровело – 107052 брянца. Общее число ПЦР-тестов составляет 1495924.

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