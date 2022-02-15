В Брянской области с начала года поймали 500 пьяных водителей за рулем

В Брянской области с начала года автоинспекторы выявили почти 500 пьяных водителей. Больше 70 из них сели за руль нетрезвыми повторно. Им грозит уголовная ответственность, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

13 февраля очередного пьяного автомобилиста остановили на улиц Некрасова в Унече. 46-летний водитель управлял автомобилем ВАЗ-111130.

Медицинское освидедтельствование показало 1,061 мг/л алкоголя. На мужчину составили административный протокол. Ему грозит 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав на срок до двух лет.