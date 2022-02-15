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Общество15 февраля 2022 14:33

В Брянской области с начала года поймали 500 пьяных водителей за рулем

70 из них сели за руль пьяными повторно
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области с начала года автоинспекторы выявили почти 500 пьяных водителей. Больше 70 из них сели за руль нетрезвыми повторно. Им грозит уголовная ответственность, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

13 февраля очередного пьяного автомобилиста остановили на улиц Некрасова в Унече. 46-летний водитель управлял автомобилем ВАЗ-111130.

Медицинское освидедтельствование показало 1,061 мг/л алкоголя. На мужчину составили административный протокол. Ему грозит 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав на срок до двух лет.