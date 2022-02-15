В Брянске завели уголовное дело за надписи на историческом здании. Дом находится по адресу бульвар Гагарина, 26. Рядом - городская прокуратура. Прокуратура Советского района провела проверку.

Граффити черной краской на фасаде нанесли в январе этого года. Здание является памятником архитектуры.

- Размещение подобных надписей на фасаде существенно ухудшает визуальное восприятие, а также обезображивает исторический вид данного объекта культурного наследия, - говорят в прокуратуре. - Материалы прокурорской проверки направлены в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело.

Виновным, если их найдут, грозит до трех лет колонии.