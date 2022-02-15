Жителя Брянска будут судить за организацию азартных игр и хранение боеприпасов

31-летнего жителя Брянска будут судить за незаконные организацию азартных игр и хранение боеприпасов. По версии следствия, горожанин вместе с пятерыми сообщниками с 4 июня 2019 по 29 января 2021 года проводил азартные игры. Они арендовали помещения, установили в них компьютеры с интернетом. И незаконно заработали деньги.

- Преступление выявлено и пресечено оперативными сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Брянской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ России, - говорят в пресс-службе регионального СУ СКР.

Во время обыска у подозреваемого нашли и изъяли восемь патронов для охотничьего огнестрельного оружия и 380 грамм бездымного пороха.

Уголовное дело на других пятерых соучастников, это жители Брянска, Брянской и Московской областей, также направили в суд.