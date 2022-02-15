Фото: АО «Клинцовский автокрановый завод».

АО «Клинцовский автокрановый завод» приглашает на работу:

1. Токарь з/плата до 80000 руб. Ученик токаря

2. Сверловщик з/плата до 64000 руб. Ученик сверловщика

3. Фрезеровщик з/плата до 73000 руб. Ученик фрезеровщика

4. Оператор-наладчик станков с ЧПУ з/плата до 85000 руб. Ученик оператора станков с ЧПУ

5. Слесарь механосборочных работ з/плата до 67000 руб.

6. Электросварщик на полуавтоматических машинах з/плата до 73000 руб.

7. Водитель з/плата от 25000 руб. Требование: наличие категорий В,С,Д,Е

8. Грузчик-стропальщик з/плата 26000 руб.

9. Мастер производственного участка з/плата 40000 руб.

10. Слесарь по ремонту станков с ЧПУ з/плата от 40000 до 44000руб.

11. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционированию з/плата 33000 руб.

12. Инженер-электроник з/плата 27000 руб.

13. Инженер-наладчик з/плата от 33000 руб. Требование: опыт работы с бортовой электросхемой автомобилей.

14. Инженер-программист 1С з/плата от 35000 до 45000 руб. Требование: опыт автоматизации учета и программирования на базе типовых конфигураций 1С.

15. Диспетчер в производственно-диспетчерский отдел з/плата от 20000 руб.

16. Распределитель работ з/плата 16500 руб.

17. Слесарь-инструментальщик з/плата 32000 руб. Ученик слесаря-инструментальщика

18. Слесарь электромонтажных и гидравлических работ з/плата до 40000 руб.

19. Инспектор по режиму з/плата от 24000 руб. Требование: высшее экономическое или юридическое образование.

Гарантируется:

Выплата з/платы без задержек 2 раза в месяц;

Ежедневно ждем Вас для устройства на работу

с 8-00 до 11-30

Обращаться в отдел кадров: ул. Дзержинского, 10, тел.8(48336) 4-45-87.

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