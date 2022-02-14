Фото: "Брянская губерния", скриншот видео.

В брянской Навле к 70-летнему юбилею капитально отремонтируют школу №2. Об этом сообщает телеканал «Брянская губерния».

Ремонт пройдет в рамках программы «Модернизация школьных систем образования». На Брянскую область всего выделили 1,5 миллиарда рублей, а навлинская школа стала частью программы.

На оснащение школы выделили шесть миллионов рублей. Еще 36 миллионов направят на ремонт здания. В нем заменят все коммуникации, отремонтируют кабинеты, раздевалку, обновят лестничные марши и коридоры.

В школе №2 имени Тамары Степановой сегодня нет собственной столовой и актового зала. Питаются школьники в соседней школе, а второй этаж школы в любой момент может трансформироваться в удобное помещение для проведения мероприятий. Кстати, кулисы для импровизированной сцены сделаны вручную.

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