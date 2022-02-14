Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Фокинском районе Брянска проводят ямочный ремонт на дороге через железнодорожные пути станции Брянск-2. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Утром 14 февраля четыре бригады дорожников приступили к работам. Накануне они освободили обочину путепровода от наледи. Ямочный ремонт проводят с помощью рециклера. Это - установка, обеспечивающая повторное использование (рециркуляцию) асфальтобетонной смеси. В смену она может убрать ямки примерно на 10-15 квадратных метрах.

Во вторник, 15 февраля, ремонт продолжат. Из-за этого движение транспорта по дороге Брянск-2 будет возможно по одной полосе. В дорожном управлении здесь завтра планируют завершить работы.

Всего же с начала января ямочный ремонт с использованием рециклера выполнили на общей площади 726 квадратных метров.

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