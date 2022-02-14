Не проехать, не пройти…

Фото: АО "Чистая планета".

Уже в течение двух суток мусоровозы не могут забрать отходы из микрорайона Сосновый Бор в городе Брянске.

- Сплошной гололед! Дорога, как каток! Уже второй день не можем заехать, чтобы забрать мусор! Если в ближайшее время не сможем заехать, на контейнерных площадках будет свалка. Просим повлиять на управляющую компанию, которая отвечает за состояние дворовых территорий и подъездных путей к местам сбора, чтобы обработали лед реагентами или почистили дорогу, – обратился к регоператору водитель компании, занимающейся вывозом отходов.

Региональный оператор по обращению с ТКО направил в УК «Сосновый Бор» письмо с напоминанием об их ответственности за надлежащее состояние дворовых территорий и за подъездные пути к контейнерным площадкам.

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