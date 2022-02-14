Работница брянской организации присвоила 300 тысяч рублей

В Севском районе в филиале крупной региональной организации работница похитила 300 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

О пропаже в полицию заявил другой сотрудник районного отделения. Полицейским удалось доказать причастность к краже денег 27-летней женщины.

Воспользовавшись служебным положением она похитила из кассычасть выручки.

- Полицейские устанавливают все обстоятельства, - говорят в УМВД. – на злоумышленницу завели уголовное дел по статье «Присвоение или растрата».

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