ФГБУ "Брянская МВЛ": О ВАЖНОСТИ СНЕГОЗАДЕРЖАНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

На дворе февраль месяц, канун весны. Это месяц последних морозов и снежных заносов. Кому-то покажется, что пока не время говорить о планах на весну, однако новый полеводческий сезон – это не только весна, лето и осень, но и зима с ее специфическими заботами. Цикл работы на поле уже идет. Ведь всем известно, что для того чтобы был хороший урожай, земле необходимо достаточно влаги. Эта задача решается, в том числе путем сбора и сохранения влаги методом снегозадержания.

Снегозадержание, или снегонакопление в сельском хозяйстве – комплекс мер, который помогает удерживать и накапливать снег на полях и пашнях. Это позволяет увеличить запас влаги главным образом в глубоких слоях почвы, из которых растение черпает влагу в более поздний период своего развития (когда потребность в ней особо велика).

Высокий снеговой покров, помимо того, хорошо предохраняет озимые культуры от суровых морозов. Глубокий снег препятствует резким колебаниям температуры почвы, столь губительным для озимых зерновых культур, идущих под снег с пониженной морозостойкостью.

В итоге, процесс накопления высокого снежного покрова с помощью снегозадержания повышает урожайность сельскохозяйственных культур путем предохранения озимых культур от вымерзания и увеличения запаса влаги в почве весной.