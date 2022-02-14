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Общество14 февраля 2022 10:43

В Брянской области пенсионерам к 23 февраля пообещали выплаты

Начисления выполнят досрочно
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянской области пенсионерам к 23 февраля пообещали выплаты. Об этом сообщают в Пенсионном фонде России.

Какую сумму получат граждане данной категории не уточняют. Так как день защитника Отечества объявлен нерабочим, то начисления выполнят досрочно – 21 и 22 февраля.

Также в феврале коснутся изменения и самих пенсий. Их индексация на 8,6% произошла в январе. Так как размеры выплат разные, прибавку будут рассчитывать индивидуально. По словам специалистов, в среднем в России пенсии увеличат на 1,5 тысячи рублей.

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