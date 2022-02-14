В Брянске с 7 по 13 февраля поймали 35 безмасочников. Каждому выписали протокол, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Межведомственная комиссия обследовала магазины, кафе, салоны красоты, торговые центры. Всего проверили 348 предприятий. Административные документы выписали на 18 продавцов и на 17 покупателей.

В минувшие выходные, 12 и 13 февраля, обошли 92 торговых объекта. Поймали девять нарушителей масочного режима. Пять административных документов выписали продавцам и четыре – покупателям.

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