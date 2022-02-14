На дорогах Брянщины с 15 марта по 13 апреля ограничат движение большегрузов

Фото: пресс-служба управления автомобильных дорог Брянской области.

В Брянской области с 15 марта по 13 апреля введут ограничение на региональных и межмуниципальных дорогах для большегрузных автомобилей. Об этом сообщают в пресс-службе управлении автомобильных дорог Брянской области.

Ограничение движения вводят для большегрузов, чья допустимая нагрузка на ось составляет четыре тонны (для дорог, рассчитанных под 10 тонн на ось). В период временного ограничения движения владельцы тех автомобилей, нагрузка на ось которых превышает предельно допустимое значение, должны будут возместить ущерб, причиненный дорожному покрытию.

Ограничение движения не коснется международных перевозок, автомобилей, которые доставляют пищевые продукты, лекарства, топливо, грузы для сельского хозяйства, а также грузы, необходимые для строительства и ремонта объектов социального назначения. Кроме того, ограничение не будет действовать на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов; перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий и проведения восстановительных работ; перевозку почты и почтовых грузов; автомобили, принадлежащие специальным службам (Министерство обороны, МЧС и т.п.)

Контролировать соблюдения режима ограничения будут Управление автомобильных дорог Брянской области и юго-западное межрайонное Управление государственного автодорожного надзора по ЦФО. Разработали график работы передвижного пункта весового контроля. Он оснащен специальным программным обеспечением весов, который рассчитывает ущерб, наносимый дороге нарушителем и сумму его возмещения. Тут же распечатывает протокол и акт для дальнейшего оформления дела и передачи его в судебные инстанции.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»