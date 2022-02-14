В Жуковском районе оштрафовали водителя, который катал на ватрушке детей. Тюбинг был привязан к заднему бамперу автомобилю.

Горе-родителя заметили полицейские около половины второго дня в воскресенье, 13 февраля, сообщают в УГИБДД по Брянской области. За рулем иномарки был 37-летний мужчина. На автомобилиста составили протокол за перевозку людей вне кабины машины.

- Грубое нарушение ПДД могло повлечь причинение тяжкого вреда здоровью детей, - говорят в Госавтоинспекции. - Водителю грозит административная ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.