В Выгоничском районе 18-летний водитель иномарки врезался в автобус

В Выгоничском районе 18-летний водитель "Фольксваген Пассат" врезался с автобус на перекрестке. ДТП произошло в начале шестого вечера в воскресенье, 13 февраля, на 28-м километре трассы Брянск-Новозыбков, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Водитель иномарки ехал со стороны поселка Выгоничи в сторону Жирятина. На перекрестке неравнозначных дорог он двигался прямо. Молодой человек проигнорировал красный сигнал светофора. И врезался в автобус, который ехал по трассе со стороны Брянска в сторону Новозыбкова. За рулем автобуса был 54-летний автомобилист.

У водителя "Фольксвагена" диагностировали ушиб мозга, кровоизлияние в мозг. Пострадавшего госпитализировали. У него взяли кровь на анализ на алкоголь.