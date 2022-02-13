Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В брянских Клинцах из горящей квартиры в пятиэтажке спасли двух человек. Сигнал о возгорании на улице Мира на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступил 13 февраля в 9.35. Об этом сообщают в чрезвычайном ведомстве.

К месту вызова выезжали пожарно-спасательные расчеты в составе трех отделений на пожарных автоцистернах и автолестнице. По прибытии обнаружили, что горит квартира на третьем этаже пятиэтажного дома.

С огнем боролись с помощью одного пожарного ручного ствола и одного звена газодымозащитной службы.

- В 09.41 пожар локализовали, в 09.43 ликвидировали открытое горение, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Пожарные с применением трехколенной лестницы из квартиры вывели двух человек. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают.

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