Брянцев просят помочь пострадавшим на пожаре в Радице-Крыловке. Пост с просьбой о помощи разместили в соцсети ВКонтакте.

- Среди погорельцев есть госпитализированные, - пишет автор поста. - Всех неравнодушных людей призываем помочь пострадавшим. Любая ваша помощь приветствуется! Помните, что добро всегда возвращается!

Напомним, трагедия произошла около пяти часов утра 12 февраля в Бежицком районе в поселке Радица-Крыловка сгорел двухквартирный жилой дом на улице Ленина. Угарным газом отравились 16-летний подросток и 64-летняя пенсионерка Пострадавших госпитализировали. За их жизни борются медики.

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