В Брянской области от коронавируса привились 69,2% взрослых

В Брянской области от коронавируса привились 69,2% взрослого населения от плана. Об этом сообщили 10 февраля на заседании регионального оперативного штаба.

Вакцины в регионе достаточно. Пункты вакцинации работают в штатном режиме. В конце февраля-начале марта ожидают поставку в регион очередной партии вакцины для подростков от 12 до 17 лет «Спутник М». В первую очередь прививают несовершеннолетних, находящихся в социальных приютах и интернатах.

Сейчас в ковидных госпиталях региона находятся 43 ребенка.

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