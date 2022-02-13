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Общество13 февраля 2022 9:22

В Брянской области стали в два раза больше проводить ПЦР-тестов

Лаборатории работают в четыре смены и без выходных
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянской области стали в два раза больше проводить ПЦР-тестов. Лаборатории работают в четыре смены и без выходных. Об этом сообщили 10 февраля на заседании регионального оперативного штаба.

Результат ПЦР-тестирования становится известным в течение суток с момента забора анализа. Для этого ПЦР-мазки в лаборатории во все районы области доставляют дважды день.

На 13 февраля за сутки в регионе провели 5983 исследования на выявление коронавирусной инфекции. Общее число ПЦР-тестов составляет – 1479757.

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