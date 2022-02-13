В коронавирусных госпиталях Брянщины занято около 1400 коек

На Брянщине в короновирусных госпиталях занято около 1400 из 1700 коек. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,96, меньше единицы. Об этом сообщили 10 февраля на заседании регионального оперштаба.

Сейчас в ковидных госпиталях лечатся 1380 человек. Из них - 43 ребенка, из них 98 находятся в реанимации, 53 — на ИВЛ. На амбулаторном лечении находится 13949 пациентов, в том числе 2107 детей.

На 13 февраля в регионе коронавирусом за сутки заболели 1750 человек. Госпитализировали 113 пациентов. От опасной инфекции скончались семь Брянцев.

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