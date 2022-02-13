В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 1750 человек. Сумели побороть болезнь 1224 пациента. При этом госпитализировали 113 брянцев, сообщают в региональном оперативном штабе 13 февраля.

За истекшие 24 часа от коронавируса скончались семь жителей региона. Всего жертвами опасной инфекции стали 3342 брянца. Медики выполнили 5983 исследования на ковид-19.

Всего с начала пандемии в области коронавирус диагностировали у 124206 жителей. Среди них 125 иногородних пациентов. Выздоровело - 104297 человек. Общее число ПЦР-тестов составило 1479757.

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