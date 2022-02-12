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Общество12 февраля 2022 19:33

В Бежицком районе Брянска обледенели тротуары

Горожанам просто невозможно по ним ходить
Надежда ПЕТРУНИНА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Фото: "Тревожный Брянск", vk.com.

Фото: "Тревожный Брянск", vk.com.

В Бежицком районе Брянска оттепель днем, а вечером минусовые температуры превратили тротуары в каток. Об этом с соцсетях рассказали местные жители. Они же опубликовали и фото.

- Пройти невозможно, особенно по Новому Городку и Камвольному, - пишут возмущенные горожане. - Сплошной гололед. Нигде не посыпано.

Люди очень наедятся, что на публикацию отреагируют соответствующим образом службы. И проблему решат.

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