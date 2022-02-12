Прибыль ВТБ Лизинг выросла на 8% в 2021 году

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Чистая прибыль ВТБ Лизинг по итогам 2021 года составила 14,8 млрд руб., это на 8% выше показателя 2020 года по данным сегментной отчетности лизингового бизнеса группы ВТБ по стандартам МСФО. Консолидированный портфель договоров финансовой и операционной аренды вырос на 12%, до 499,6 млрд руб. Выручка компании составила 62,1 млрд руб., что на 7% больше, чем в предыдущем году.

За 2021 год ВТБ Лизинг заключил 37 тысяч договоров, количество клиентов компании превысило 28 тысяч. Объем нового бизнеса достиг почти 234 млрд руб. (с НДС), что на 63% больше, чем в 2020г. 42% пришлось на сегмент легковых и грузовых автомобилей, 29% на железнодорожную технику, 21% — на спецтехнику.

Самые крупные сегменты в консолидированном портфеле ВТБ Лизинг - это ж/д техника (189,4 млрд руб., или 38%) и авиационный транспорт (161 млрд руб., или 32%). Доля грузового транспорта увеличилась до 8% (40,9 млрд руб.), легковые автомобили и спецтехника вносят примерно одинаковый вклад в размере 7% (соответственно 37,3 и 34,8 млрд руб.).

"Прошлый год был для нашей компании удачным, финансовые показатели это подтверждают. Мы продолжили наращивать бизнес в приоритетном направлении автолизинга с фокусом на грузовой транспорт и спецтехнику, а также развивать традиционно сильный железнодорожный сегмент. Отвечая на запрос рынка, увеличиваем объемы финансирования ИТ и телекоммуникационного, а также медицинского оборудования. При этом большое значение придаем сбалансированности своего лизингового портфеля и внедряем технологические решения для более гибкой настройки скоринговой модели, повышения привлекательности продуктового предложения и ускорения бизнес-процессов. В конечном итоге все наши улучшения направлены на то, чтобы компании могли быстро и максимально просто получить технику и оборудование для развития своего бизнеса», - прокомментировал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

Лицензия №1000.