В Брянске 14 февраля ограничат движение на дороге через железнодорожные пути

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в понедельник, 14 февраля, ограничат движение на дороге через железнодорожные пути станции Брянск-2. Здесь проведут ямочный ремонт. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Движение транспорта будет возможно по одной полосе с 9 часов утра.

В субботу и воскресенье, 12 и 13 февраля, проведут подготовительные работы. Дорожники чистят путепровод. Эти работы не относятся к ограничению. Движение транспорта в эти дни будет осуществляться как обычно.

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