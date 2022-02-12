Свалкам - нет!

Фото: АО "Чистая планета".

Сотрудники службы экологической безопасности АО «Чистая планета» поймали водителя КАМАЗа, который привез и выгрузил строительные отходы за гаражным обществом в Бежицком районе Брянска.

Некоторые «серые перевозчики» отходов по-прежнему продолжают зарабатывать на нелегальном вывозе строительного мусора и устраивают несанкционированные свалки не только в лесополосе и оврагах, но и в городе. Так продолжает расти свалка за гаражным обществом в Бежицком районе Брянска.

По словам сотрудников службы экологической безопасности регионального оператора по обращению с ТКО, пока ее не ликвидировали, нарушители природоохранного законодательства продолжают привозить туда строительные отходы – «пойманный с поличным» водитель КАМАЗа выгрузил более 10 кубических метров мусора. Как он пополнял свалку, сняли на видеокамеру. Нарушителю теперь грозит штраф.

Региональный оператор по обращению с ТКО напоминает жителям Брянской области об ответственности и недопустимости подобных действий, ведь нарушение природоохранного законодательства и создание несанкционированных свалок предусматривает не только штрафные санкции для несознательных граждан, но и влечет за собой серьезную угрозу экологии и здоровью людей. Давайте беречь окружающий мир, себя и своих близких!