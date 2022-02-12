В брянском Дятькове водитель иномарки сбил 81-летнюю женщину. ДТП произошло 11 февраля около 18.15 на улице Ленина. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации водитель автомобиля «Форд» выезжал задним ходом с прилегающей территории и сбил 81- летнюю женщину. Пострадавшая стояла у края проезжей части.

- В ДТП пенсионерка получила черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, перелом плеча, гематому правой надбровной дуги, - говорят в Госавтоинспекии. – женщину госпитализировали. В момент ДТП она была одета в темную одежду, без световозвращающих элементов.

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