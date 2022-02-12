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Общество12 февраля 2022 9:33

В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 1690 человек

Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 1690 человек. Сумел справиться с опасной инфекцией 1031 пациент. При этом 162 человека госпитализировали. Об этом 12 февраля сообщают в региональном оперативном штабе.

За истекшие 24 часа от ковида-19 умерли шесть брянцев. Всего жертвами заболеваний стали 3336 человек. Медики выполнили 6786 исследований на коронавирус.

В регионе с начала пандемии ковид-19 диагностировали у 122456 брянцев. Среди них 125 иногородних. Выздоровело 103073 человека. Общее число ПЦР-тестов составляет 1473771.

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