Брянская межобластная ветеринарная лаборатория приняла участие в работе площадки чемпионата «Молодые Профессионалы» WorldSkills Russia

Фото: ФГБУ "Брянская МВЛ".

Международное движение WorldSkills основано в 1953 году. Главная цель движения – повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий через проведение международных соревнований по профессиональному мастерству. В настоящее время в деятельности организации принимают участие 85 стран. Россия официально вступила в WorldSkills в 2012году, а уже в 2016 году Брянская область присоединилась к движению «Молодые Профессионалы» WorldSkills Russia.

В этом году соревнования более чем по 40 компетенциям были включены в программу VI открытого регионального чемпионата Брянской области «Молодые Профессионалы» WorldSkills Russia, который стартовал 7 февраля.

Более 300 конкурсантов из Брянской, Калужской, Орловской областей и республики Беларусь участвовали в мероприятии. На протяжении пяти конкурсных дней специалисты демонстрировали свое профессиональное мастерство в сельском хозяйстве, медицине, поварском и столярном деле, веб-технологиях, дизайне и других направлениях. Навыки участников по данным направлениям оценивали около 350 экспертов.

В работе площадки чемпионата «Молодые Профессионалы» WorldSkills Russia по компетенции «Ветеринария» на базе ФГБОУ ВО «Брянский аграрный университет» приняли участие ветеринарные врачи подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Брянская МВЛ». В рамках конкурса были проведены мастер-классы среди учащихся средних профессиональных учебных заведений и деловые встречи с представителями фермерских хозяйств Брянской области. Также сотрудниками Брянской межобластной ветеринарной лаборатории была представлена выставочная экспозиция препаратов для ветеринарного применения, кормов для непродуктивных и сельскохозяйственных животных.

Торжественная церемония закрытия пройдет 12 февраля в онлайн-формате, на ней будут объявлены имена победителей. Дипломанты регионального тура поборются за возможность выйти в финал десятого Национального чемпионата «Молодые Профессионалы» WorldSkills Russia, победители которого войдут в состав национальной сборной и примут участие уже в международных чемпионатах.