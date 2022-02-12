В Дятьковском районе водитель легковушки сбил 15-летнего школьника. ДТП произошло 11 февраля около полудня на 14 километре дороги Дятьково-Бытошь. Об этом сообщают в УГИБДД УМВ России по Брянской области.

По предварительной информации, 68-летний водитель автомобиля ВАЗ-2150 ехал со стороны улицы Школьной в сторону улицы Горохова поселка Ивот. Мужчина не справился с управлением, съехал на обочину, где сбил 15- летнего подростка, который там стоял.

- В ДТП 15-летний школьник получил черепно-мозговую травмы и сотрясение головного мозга, - говорят в Госавтоинспекции. – Ему назначили лечение и отпустили домой.

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