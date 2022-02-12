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Общество12 февраля 2022 7:53

В брянском поселке Радица-Крыловка сгорел дом

Без жертв не обошлось
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В брянском поселке Радица-Крыловка сгорел дом, есть пострадавшие. Сигнал о ЧП на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступил 12 февраля в пятом часу утра. Горел двухквартирный жилой дом в Бежицком районе в поселке Радица-Крыловка по улице Ленина. Об этом сообщают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

К месту возгорания выезжали пожарные расчеты в составе шести отделений на пожарных автоцистернах.

- На тушении работали четыре пожарных ручных ствола, четыре звена газодымозащитной службы, - говорят в региональном МЧС. - В 05.16 пожар локализовали, в 05.47 потушили полностью. В результате пожара есть пострадавшие. Причина пожара устанавливается.

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