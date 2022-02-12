Испытательная лаборатория ФГБУ «Брянская МВЛ» определяет ингибирующие вещества в молоке

Фото: ФГБУ "Брянская МВЛ".

Молокоперерабатывающие предприятия уделяют большое внимание своевременному обнаружению содержания ингибирующих веществ в молочном сырье. Присутствие ингибиторов в молоке нарушает биотехнологические процессы переработки молока и наносит значительный экономический ущерб маслодельным и сыродельным заводам, предприятиям, производящим кисломолочные продукты, детское и лечебное питание. Проблема загрязнения молока ингибирующими веществами приобретает с каждым годом все больший размах.

Ингибирующие вещества – это собирательное наименование химических веществ и соединений, которые препятствуют или тормозят развитие разного рода бактерий в пищевых продуктах. К числу ингибирующих веществ относят антибиотики, пестициды, моющие и дезинфицирующие средства, консерванты, бактериофаги.

Появление ингибирующих веществ в молоке может быть и не случайным. Встречаются случаи фальсификации молока содой для снижения кислотности, перекисью водорода для предохранения молока от сквашивания, аммиаком для уничтожения в молоке афлатоксинов, антибиотиками для снижения общей бактериальной обсемененности, крахмалом для увеличения плотности и содержания сухих веществ после разбавления молока водой.

Испытательной лабораторией ФГБУ «Брянская МВЛ» проводятся исследования молока на наличие ингибирующих вещества, а также на наличие остаточных количеств антибиотиков. Исследования проводят опытные специалисты в соответствии с требованиями нормативных документов на методы испытания, используя современное оборудование.