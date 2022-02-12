В Брянске в ДТП с автобусом и ГАЗелью пострадала пенсионерка

В Брянске автобус врезался ГАЗель. ДТП произошло 11 февраля около 10.33 на улице Щербакова. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 26-летний водитель автобуса МАЗ ехал со стороны поселка Ходаринка в сторону улицы Менжинского. Он не соблюдал боковой интервал и врезался в ГАЗ-3302, которой управлял 40-летний мужчина. Он направлялся со стороны улицы Менжинского в сторону поселка Ходаринка.

- В ДТП 70-летняя пассажирка автобуса МАЗ получила ушиб ноги. – говорят в Гос автоинспекции. – Женщине назначили лечение и отпустили домой.

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