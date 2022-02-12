Брянский аэропорт в 2022 году планирует возобновить рейсы в Геленджик, Анапу и Симферополь

Международный аэропорт "Брянск" планирует возобновить рейсы в Геленджик, Анапу, Симферополь. Также – открыть перелеты в Архангельск и Екатеринбург (через Казань). Возобновление международных перелетов будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране и мире. Об этом сообщают на официальной странице в соцсети Международного аэропорта "Брянск".

Через аэропорт Брянск в январе этого года прошло 8 тысяч 700 пассажиров. Это на 60% больше по сравнению с январем 2021 года – 5 тысяч 300 человек.

Пассажиры направляются в Сочи, Краснодар, Махачкалу, Калининград, Санкт - Петербург, Москву, Казань, Минеральные Воды, Волгоград, Ростов-на-Дону (через Волгоград).

В 2021 году всего через аэропорт прошло 140 тысяч пассажиров, а годом раньше эта цифра была около 86 тысяч человек.

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