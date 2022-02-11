БМЗ преуспевает в инновациях

Фото: БМЗ.

Брянский машиностроительный завод (БМЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») занял первое место в областном смотре-конкурсе инновационных товаров, созданных на предприятиях и в организациях Брянской области. Высокой оценки жюри удостоена работа коллектива по созданию маневрового модифицированного тепловоза ТЭМ18ДМ.

ТЭМ18ДМ (выпускается на БМЗ с 2008 года) - один из самых востребованных на сегодняшний день локомотивов. Успешно работает на сети ОАО «РЖД» и железных дорогах ближнего и дальнего зарубежья, на промышленных предприятиях в России и за её пределами.

Новые модификации тепловоза предназначены для расширения сферы применения и повышения эффективности работы.

Базовая модель может быть оснащена четырьмя дополнительными системами в разных комбинациях в зависимости от того, какие задачи ставятся при эксплуатации. К примеру, система автоматического запуска-остановки дизеля тепловоза позволяет снизить расход топлива, особенно в зимний период. Она предназначена для контроля режима работы тепловоза и состояния его тепловых контуров без вмешательства машиниста. Предусмотрено также исполнение локомотива с возможностью эксплуатации на «узкой» железнодорожной колее — 1435 мм. Заказчик может выбрать наиболее подходящий для себя вариант из шести модификаций ТЭМ18ДМ.

Сертификат на серийный выпуск новых модификаций маневрового тепловоза ТЭМ18ДМ Брянский машиностроительный завод получил в 2019 году. К настоящему моменту завод реализовал более 350 локомотивов, оснащенных дополнительными системами. 17 из них эксплуатируются в Казахстане, Монголии и Белоруссии.

БМЗ отмечен также по итогам областного смотра-конкурса на лучшее изобретение и рационализаторское предложение.

В номинации «Лучшая постановка изобретательской и рационализаторской работы на предприятии, в организации» завод занял второе место.

Пятеро работников БМЗ – представители управлений главного технолога и по материально-техническому обеспечению – стали призерами в номинации «Лучшее рационализаторское предложение». Виктория Моисеева и Юрий Волков отмечены за изменение конструкции детали магистрального тепловоза, Ирина Граховская, Денис Трубицын и Ирина Воробьёва – за снижение расхода масла при выполнении механической обработки рам тележек.

Предложенные заводчанами новшества внедрены в производство и позволили снизить себестоимость выпускаемой предприятием продукции.

Брянский машиностроительный завод активно наращивает долю инновационной составляющей при производстве тепловозов. И в этом большая заслуга заводчан, участвующих в совершенствовании производственных и административных процессов. В минувшем году производственные рабочие и представители инженерного звена подали более 1700 предложений по улучшениям. Почти половина из них реализована.

БМЗ является патентообладателем 36 инновационных технических решений и правообладателем 10 программ для ЭВМ, которые широко применяются при производстве продукции предприятия.