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Общество11 февраля 2022 14:20

Глава Карачевской районной администрации избавился от приставки "врио"

Решение приняли на заседании райсовета 11 февраля
Марина АНТОНОВА
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Глава Карачевской районной администрации Леонид Филин избавился от приставки "врио". Решение о назначении на должность приняли на заседании райсовета, которое состоялось 11 февраля, сообщает газета "Заря32".

Леонид Филин сменил на посту Людмилу Лужецкую. Она возглавляла райадминистрации около пяти лет, но ушла по настоянию главы региона. В Карачеве долго не могли открыть отремонтированный стадион.

Теперь же в Карачеве обещают построить ФОК с тремя бассейнами на улице Горького. Начало работ запланировали на 2023 год. А также лыжероллерную трассу. Это асфальтированная дорожка в четыре метра шириной. На ней можно заниматься и зимой, и летом. К трассе подведут воду, чтобы делать искусственный снег при необходимости.