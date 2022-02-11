В Брянске в ночь на 12 февраля ограничат движение на переезде в Бежице

Фото: УГИБДД по Брянской области.

В Брянске в ночь на 12 февраля ограничат движение на железнодорожном переезде в Бежице у станции Орджоникидзеград. Это связано с ремонтом настила. Работы будут идти с 20.00 пятницы до 8.00 субботы, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Проезд будет открыт по одной полосе туда и обратно.

Автоинспекторы накануне проверили 16 железнодорожных переездов в Брянске . И на каждом нашли различные недостатки: стертая разметка, отсутствие сигнальных столбиков, дефекты дорожного покрытия.