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Общество11 февраля 2022 13:59

В Брянске в ночь на 12 февраля ограничат движение на переезде в Бежице

С 20.00 в пятницу одну полосу закроют для ремонтных работ
Марина АНТОНОВА
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Фото: УГИБДД по Брянской области.

Фото: УГИБДД по Брянской области.

В Брянске в ночь на 12 февраля ограничат движение на железнодорожном переезде в Бежице у станции Орджоникидзеград. Это связано с ремонтом настила. Работы будут идти с 20.00 пятницы до 8.00 субботы, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Проезд будет открыт по одной полосе туда и обратно.

Автоинспекторы накануне проверили 16 железнодорожных переездов в Брянске . И на каждом нашли различные недостатки: стертая разметка, отсутствие сигнальных столбиков, дефекты дорожного покрытия.