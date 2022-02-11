В Брянске 25-летнего москвича отправили на три года в колонию за ДТП с пострадавшей девушкой

В Брянске 25-летнего жителя Московской области отправили на три года в колонию поселение за ДТП с пострадавшей девушкой. На два года молодого человека лишили водительских прав, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Автоавария произошла 28 октября прошлого года у дома №257 на улице Бежицкой. Водитель "Тойоты Ленд Крузер" выехал на красный сигнал светофора на пешеходный переход. По нему в это время шла 23-летняя девушка. Автомобилист сбил ее. А потом оставил место ДТП. Девушка получила тяжелые травмы.

Приговор пока не вступил в законную силу.