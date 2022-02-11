В Брянске к 100-летию со дня рождения Валентина Динабургского проведут конкурс чтецов

В Брянске к 100-летию со дня рождения поэта Валентина Динабургского проведут конкурс чтецов «Моя душа - в моих строчках». Его организатором выступила областная библиотека имени Федора Тютчева.

- Это прежде всего дань светлой памяти выдающегося поэта-земляка, - говорят на сайте учреждения. - Мы хотели бы популяризировать личность и литературное наследие Валентина Давыдовича, выявить и поддержать одаренных людей.

Заявки на конкурс принимают до 14 апреля по электронной почте. 20 апреля проведут прослушивание.

Формат, в котором можно будет провести конкурс, станет известен позе. Он будет зависеть от ситуации с коронавирусом.