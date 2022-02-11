В Брянске 23 февраля пройдет "Вечерняя лыжная гонка имени Владимира Лапонова". Любительские соревнования устроят на лыжной трассе в роще Соловьи при искусственном освещении, сообщают организаторы.

Дистанции подготовили для детей до 10 лет. Это один круг 650 метров без горок. Начинающие лыжники проедут два круга. Лыжники-любители среди женщин будут соревноваться на дистанции 1400 метров с горками, мужчины проедут два таких же круга. И опытные лыжницы проедут два круга с горками, мужчины - три круга с горками.

Чтобы участвовать в гонке, нужно подать заявку. И оплатить 150 рублей благотворительного взноса. Деньги пойдут на содержание освещения на лыжных трассах.

Гонку проводят с 2017 года. После смерти создателя спортпарка "Лапландия" Владимира Лапонова соревнования назвали его именем.