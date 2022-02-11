В Жирятинском районе развалилось покрытие новой спортивной площадки

В Жирятинском районе развалилось покрытие спортивной площадки, которую оборудовали в августе 2020 года по проекту "Спорт - норма жизни". Нарушения нашла прокуратура в сентябре 2021-го, сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

На площадку действует гарантия 36 месяцев. Несмотря на это, чиновники из местной администрации не предъявили претензии подрядчику и не потребовали от него починить покрытие.

- Приемочная комиссия в составе не менее пяти человек для приемки выполненных работ не создавалась, соответственно экспертиза результатов выполненных работ надлежащим образом не проводилась, - говорят в областной прокуратуре. - В то же время 31 июля 2020 года акт приемки законченных работ подписан заместителем главы администрации района, инспектором отдела архитектуры и ИП.

При проверку выяснилось, что среди оборудования не хватает стенда с нормативами ГТО. И на спортплощадки нет нормального освещения. Фонарей было недостаточно, да и работали из них не все. Поэтому заниматься вечером, особенно осенью и зимой, было невозможно.

Эти нарушения потребовали исправить от администрации Жирятинского района.