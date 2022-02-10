Нам видно всё

Фото: АО "Чистая планета".

Региональный оператор в онлайн-режиме контролирует вывоз отходов на территории Брянской области. Сотрудники службы транспортной логистики АО «Чистая планета» благодаря современному программному обеспечению мониторинга движения мусоровозов отслеживают маршрут каждой машины в реальном времени.

- Благодаря строгому онлайн-контролю качество предоставляемой услуги по вывозу отходов значительно улучшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные предоставил нам колл-центр, который принимает звонки от жителей региона. Судя по полученным нами данным, обращений с жалобами на смещение графиков вывоза мусора и на работу транспортных компаний – перевозчиков стало в два раза меньше, – рассказал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

Вместе с тем, трудности с вывозом все же есть. Основная причина – погодные условия, заснеженные дороги и отсутствие подъездных путей к местам сбора отходов. Мусоровозы транспортных компаний-перевозчиков застревают в снегу. Два дня назад в поселке Староселье на 17 часов застряла машина «Спецавтопредприятия», вчера - в Почепком районе, а сегодня в Клетне провел ночь водитель и мусоровоз компании «Чистый город». Для вызволения машин, которые попали в «снежный плен» проводились целые операции с привлечением спецтехники, трактора, крана и даже бронетранспортера! Сейчас все мусоровозы спасены, но каждый день, выезжая на маршрут по нечищеным дорогам, водители рискуют увязнуть в снегу, - говорит руководитель управления транспортной логистики АО «Чистая планета» Галина Заикина. - Например, сегодня водитель мусоровоза не смог заехать в поселок Старь Дятьковского района, чтобы вывезти мусор с улицы Гоголя, а в областном центре вот уже в течение нескольких дней не чистят улицу Дзержинского. Опасная снежная горка по улице Трудовой в поселке Толмачево - водители мусоровозов боятся перевернуться, спускаясь по ней. Жители жалуются регоператору на невывоз отходов, а водители

транспортных компаний на невозможность выполнить свою работу из-за отсутствия нормальных подъездных путей.

Региональный оператор по обращению с ТКО приносит свои извинения жителям региона за возможные смещения графиков вывоза отходов из-за неблагоприятных погодных условий и заснеженных, нерасчищенных подъездных путей, и по-прежнему продолжает контролировать работу транспортных компаний, осуществляющих вывоз отходов на территории Брянской области.

Мы просим жителей сообщать о несвоевременном вывозе мусора по телефону горячей линии: 8(4832) 606-444.