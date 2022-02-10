В учреждениях УИС Брянщины отметили Всемирный день борьбы против рака

Фото: пресс-служа УФСИН по Брянской области.

В учреждениях уголовно-исполнительной системы Брянской области отметили Всемирный день борьбы против рака. Об этом сообщают в пресс-службе УФСИН России по Брянской области.

Воспитательные отделы вместе с сотрудниками и работниками медицинских служб исправительных учреждений УИС области для женщин провели информационно-просветительские мероприятия по предотвращению, выявлению и лечению раковых заболеваний.

В библиотеках, помещениях филиалов медико-санитарных частей, а также в женских отрядах оформили тематические выставки «Я – здорова!», «О Всемирном дне борьбы с раком молочной железы», «Что такое РАК?».

Кроме этого, по данной тематике организовали видеотрансляции, провели конкурсы рисунков и стенной печати. Также, сотрудники психологических служб исправительных учреждений области подготовили и провели социально-психологические тренинги.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»