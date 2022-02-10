Вернём способность слышать и понимать речь

Фото: ООО "МастерСлух".

МастерСлух - сеть специализированных медицинских центров сурдологии, реабилитации и коррекции слуха. Обследуем взрослых и детей с первого года жизни. Рекомендуем слуховые аппараты только по назначению врача. Проверим слух на всех уровнях восприятия: от наружного уха до коры головного мозга. Не просто выдадим результат, а расскажем понятными словами, что с происходит и чем можем помочь. Проведём консультации при помощи опытных врачей-сурдологов, прием ведут врачи из г. Москва Прошин Антон Юрьевич, Морозова Зинаида Николаевна. Приём ведется по предварительной записи по телефонам: +7 (4832) 66-40-40 +7 (915) 535-07-65 Наш адрес: Брянск, Пятницкий тупик, д. 5. сайт https://mastersluh.ru/

ООО "МастерСлух" лизензия №ЛО-32-01-001749.

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