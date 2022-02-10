На Брянщине умерла исполнительница русских песен Валентина Бычкова

Фото: "Сельцовский вестник".

На Брянщине на 76 году жизни умерла исполнительница русских песен Валентина Бычкова. Печальную новость сообщили на сайте Брянского областного методического центра «Народное творчество» 10 февраля.

Валентина Гавриловна родилась 27 сентября 1945 года в поселке Добрунь Севского района в многодетной певческой семье, в которой из поколения в поколение прививалась любовь к народной песне. Поэтому всю свою жизнь посвятила она культуре и исполнению русских песен. Стала Заслуженным работником культуры Российской Федерации, кавалером ордена «Знак Почета».

Валентина Бычкова работала и руководила во многих творческих коллективах региона. Среди них - народный хор и Дом культуры Севского района, народный ансамбль «Жуковская жемчужина» в Жуковском районе, народный ансамбль русской песни «Русские узоры» в Сельцо. Занимала она также и пост заместителя директора Брянского областного методического центра «Народное творчество».

Валентина Гавриловна прекрасно играла на гармони и сама писала тексты к песням и частушкам.

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