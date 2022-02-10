В Брянской области в 13 медучреждениях выписывают электронные рецепты. Об этом на своей страничке ВКонтакте сообщил депутат Госдумы Николай Щеглов.

- Это упрощает взаимодействие медперсонала и посетителей поликлиник: уменьшается количество контактов, что снизит риск инфицирования, отметил депутат. - Это положительно отразится на борьбе с пандемией коронавируса и сезонными всплесками прочих заболеваний.

В наши дни цифровизация входит в сферу медицины. Широкую практику получили дистанционные врачебные приемы при наличии электронных медкарт. По мнению Николая Щеглова, такие решения делают медицинскую помощь доступнее населению.

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