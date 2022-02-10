В Брянске умер бывший судья Андрей Гриднев

В Брянске в 56 лет умер бывший судья Арбитражного суда Центрального округа Андрей Гриднев. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщили на сайте суда.

Андрей Николаевич родился 23 апреля 1965 года в Брянске. В 1991 году окончил Воронежский ордена Ленина госуниверситет им. Ленинского комсомола по специальности «правоведение». На должность судьи Федерального Арбитражного суда Центрального округа пришел работать в 1995 году.

В 2007 году его назначили председателя Федерального Арбитражного суда Центрального округа, с 2015 года пребывал в почетной отставке.

- Андрей Николаевич зарекомендовал себя истинным профессионалом и порядочным человеком, который на протяжении многих лет отдавал себя служению правосудию, - пишут коллеги в некрологе - За особые заслуги перед судебной системой, содействие повышению авторитета судебной власти, добросовестный труд неоднократно награждался ведомственными наградами.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»