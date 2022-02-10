Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

С улиц Брянска за ночь вывезли 500 кубометров снега. Задействовали 36 единиц техники. На обработку улиц песко-соляной смесью выехали 25 машин КДМ. Во время ночной обработки дорог израсходовали около 300 кубометров песко-соляной смеси. Об этом сообщают в пресс-службе брянской городской администрации.

Утром на дороги города вышла дополнительная техника. Сейчас улицы Брянска убирают 74 машины. Вручную убирают снег 152 человека.

Сейчас техника работает на проспектах Московском, Ленина, улицах Литейной, Бежицкой, 2-я Мичурина и других.

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