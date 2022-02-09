Жители Бежицы остались без воды из-за аварии на водозаборе "Камвольный"

Жители Бежицкого района Брянска в среду, 9 февраля, остались без воды из-за аварии на водозаборе "Камвольный". Прорвало трубу диаметром 500 миллиметров, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Без горячей и холодной воды остались жители порядка 50 домов на Новом Городке. В других микрорайонах нет только холодной воды, где-то совсем маленький напор.

- Специалисты водоканала незамедлительно выехали на место, - говорят в мэрии. - Сейчас на объекте трудятся четыре бригады. Работы ведутся под личным контролем директора МУП «Брянский городской водоканал». Олег Боровиков отметил, что работа будет продолжаться без остановок, пока повреждение не устранят.

В девять часов вечера аварию не устранили, воду так и не дали. Вокруг в магазинах скупили питьевую бутилированную воду, а также разливную в специальных ларьках. Судя по всему, подвоза питьевой воды горожанам не организовали.